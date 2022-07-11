Иван Охлобыстин высказал отношение к уехавшим звездам, не поддержавшим спецоперацию на Украине

Актер кино и телевидения Иван Охлобыстин рассказал, что после начала спецоперации не смог остаться равнодушным, поддержав действия России, при этом, не сдержав эмоций, нагрубил Андрею Макаревичу, который стал поливать Родину и россиян грязью.