Новый губернатор – новый портал для жалоб: горожанам представили альтернативу «Нашему Санкт-Петербургу»

Петербург подключили к сервису обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Спустя десять лет существования городского портала «Наш Санкт-Петербург», где горожане могут пожаловаться на всё что угодно, местным жителям представили новый инструмент отправки претензий.
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