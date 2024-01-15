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Новый губернатор – новый портал для жалоб: горожанам представили альтернативу «Нашему Санкт-Петербургу»

Новый губернатор – новый портал для жалоб: горожанам представили альтернативу «Нашему Санкт-Петербургу»

Петербург подключили к сервису обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Спустя десять лет существования городского портала «Наш Санкт-Петербург», где горожане могут пожаловаться на всё что угодно, местным жителям представили новый инструмент отправки претензий.

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