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Этот таинственный мир

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Что такое хендж и для чего их строили?

Что такое хендж и для чего их строили?

Хенджи удивительно сложно классифицировать, но они столь же интересны, сколь и запутанны.  Если мы попросим вас представить хендж, мы держим пари, что в вашем воображении тут же возникнет ныне культовый Стоунхендж в Уилтшире, Великобритания.

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