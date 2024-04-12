Что такое хендж и для чего их строили?

Хенджи удивительно сложно классифицировать, но они столь же интересны, сколь и запутанны. Если мы попросим вас представить хендж, мы держим пари, что в вашем воображении тут же возникнет ныне культовый Стоунхендж в Уилтшире, Великобритания.
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