Что такое хендж и для чего их строили?

Хенджи удивительно сложно классифицировать, но они столь же интересны, сколь и запутанны. Если мы попросим вас представить хендж, мы держим пари, что в вашем воображении тут же возникнет ныне культовый Стоунхендж в Уилтшире, Великобритания.