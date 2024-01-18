Смехотерапия
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Смехотерапия

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Последний киносеанс

Последний киносеанс

Дмитрий Сергеевич Березин и думать не думал о пенсии. Проработав сорок лет киномехаником в самом известном кинотеатре «Художественный», он настолько прикипел к своей должности, что оторвать его от места можно было только огромным ломом или пудовым замком.

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