Bloomberg назвало три сценария завершения конфликта на Украине

После состоявшегося разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого стороны условились работать над завершением конфликта на Украине, возможны три сценария его урегулирования.
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