В Госдуме хотят ввести налог в 10% на сверхприбыль банков и сырьевых компаний

Дмитрий Рогулин/ТАСС Законопроект о налоге в 10% на сверхприбыль банков будет внесен в Госдуму 25 апреля лидером фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым, указано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.