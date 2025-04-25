В Госдуме хотят ввести налог в 10% на сверхприбыль банков и сырьевых компаний

Дмитрий Рогулин/ТАСС Законопроект о налоге в 10% на сверхприбыль банков будет внесен в Госдуму 25 апреля лидером фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым, указано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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