Тедеско открыт для сборной России, агентский скандал с Бакаевым, «Барса» не может избавиться от Умтити и Пьянича, куратор «Химок» против легионеров и другие новости

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1. Станиславу Черчесову вряд ли стоило читать спортивные медиа на прошлой неделе: в числе прочих на него накинулись Александр Тихонов, обвинивший тренера в отсутствии совести, и Андрей Канчельскис, которому мерзко наблюдать наглое поведение полевого командира российской сборной.

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