Lada Iskra: почему её переделывали два года?

Почему путь Lada Iskra к производству куда сложнее, чем кажется; что стоит знать о новых «Волгах» и почему реплики вроде «верните в производство классику» не стоит принимать всерьез — вот о чем пойдет речь в свежем видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии