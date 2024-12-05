Мигранты, прощайте: власти Кубани намерены полностью запретить использование иностранцев в экономике края

АЛ

Александр Лагуткин

Браво, Кондратьев! Необходимо, чтобы въезд в Россию "ценным специалистам" был только по временной рабочей визе на определенный срок и по договору с конкретным работодателем. Работодатель несёт за них материальную и уголовную ответственность. Отдых "специалистов" между сменами в охраняемых вахтовых поселках, без права выхода из них. Исключить их общение с местным населением. Они приехали работать, а не болтаться без дела. Молитвы и отправление религиозных обрядов только на территории вахтового поселка с помощью приглашенного местного муллы. За любое нарушение режима или закона - немедленная депортация за счет самого "специалиста" с последующим запретом на въезд в Россию. По окончании вахты, - расчет и под охраной до самолета и до следующей вахты.