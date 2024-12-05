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Живая Кубань

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Мигранты, прощайте: власти Кубани намерены полностью запретить использование иностранцев в экономике края

Мигранты, прощайте: власти Кубани намерены полностью запретить использование иностранцев в экономике края

Мигранты, прощайте: власти Кубани намерены полностью запретить использование иностранцев в экономике краяВласти Кубани с 2025 года намерены полностью запретить использование иностранной рабочей силы в экономике региона.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Браво, Кондратьев!  Необходимо, чтобы въезд в Россию &quot;ценным специалистам&quot;  был только по временной рабочей визе на определенный срок и по договору с конкретным работодателем. Работодатель несёт за них материальную и уголовную ответственность. Отдых &quot;специалистов&quot;  между сменами в охраняемых вахтовых поселках, без права выхода из них. Исключить их общение с местным населением. Они приехали работать, а не болтаться без дела. Молитвы и отправление религиозных обрядов только на территории вахтового поселка с помощью приглашенного местного муллы. За любое нарушение режима или закона - немедленная депортация за счет самого &quot;специалиста&quot; с последующим запретом на въезд в Россию. По окончании вахты, - расчет и под охраной до самолета и до следующей вахты.
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