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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Алонсо 2 победы в 2 матчах во главе «Челси». Дальше – игра с «Брайтоном»

Хаби Алонсо выиграл одержал две победы в двух матчах на посту главного тренера «Челси».  Сегодня лондонцы обыграли « Лутон » со счетом 2:0 во 2-м раунде Кубка английской лиги.

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