Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Бывший премьер-министр Пакистана, глава партии «Движение за справедливость» (PTI) Имран Хан приговорен к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.
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