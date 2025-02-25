Лучшие по музыке диски с черно-белыми обложками

Вы никогда не думали, что у дальтоников может быть собственный хит-парад? The Beatles, «Revolver» (1966)С равным успехом сюда мог попасть и «Белый альбом», но мы выбрали «Revolver», потому что на нем нет такой беды, как «Revolution 9» на восемь с половиной минут.