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Welt: Германия будет получать СПГ из Катара

Welt: Германия будет получать СПГ из Катара

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек совершил визит в Катар, во время которого ему удалось договориться о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей поставки в ФРГ сжиженного природного газа, сообщил телеканал Welt.

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