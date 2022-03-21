Welt: Германия будет получать СПГ из Катара

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек совершил визит в Катар, во время которого ему удалось договориться о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей поставки в ФРГ сжиженного природного газа, сообщил телеканал Welt.
Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек совершил визит в Катар, во время которого ему удалось договориться о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей поставки в ФРГ сжиженного природного газа, сообщил телеканал Welt.
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