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В Роскачестве назвали признаки качественного какао-порошка

В Роскачестве назвали признаки качественного какао-порошка

Качественный какао-порошок не должен содержать сахар, ароматизаторы и шелуху какао-бобов. Специалисты Роскачества рекомендовали проверять состав, запах, помол и упаковку продукта, сообщает RT .

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