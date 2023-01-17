Немецкие кресты на русской земле

Снова танки с крестами на русской земле. «Леопарды», значит … Дождались-таки крестоносных кошек. Интересно, под Харьковом дебют увидим, как во времена Манштейна образца начала 1943-го или погодим немного, пока достойные потомки эссесманов 2-го танкового корпуса Хауссера из дивизий «Рейх», «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» и «Мёртвая голова» подготовят себе смену, исколотую «волчьими крюками» и свастиками, засунут её внутрь очередной «перемоги»? Альзо, генуг … «Леопарды», так «Леопарды».