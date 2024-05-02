"Известия": ЦБ и Минцифры запустят на "Госуслугах" платформу коммерческих согласий

Центральный банк России и министерство цифрового развития Российской Федерации совместно с участниками финансового рынка до конца года начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС) на базе портала "Госуслуги".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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