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"Известия": ЦБ и Минцифры запустят на "Госуслугах" платформу коммерческих согласий

"Известия": ЦБ и Минцифры запустят на "Госуслугах" платформу коммерческих согласий

Центральный банк России и министерство цифрового развития Российской Федерации совместно с участниками финансового рынка до конца года начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС) на базе портала "Госуслуги".

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