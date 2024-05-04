Вятка Областная
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Вятка Областная

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В Кировской области ожидаются заморозки до -7°С

В Кировской области в связи с сохраняющимися заморозками объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, с 5 по 7 мая в ночные и утренние часы в большинстве районов Кировской области сохранятся заморозки в воздухе и на почве -2.

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