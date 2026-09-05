Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран, направленная на то, чтобы через поддержку Украины поставить Россию на колени, потерпела крах.
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