Зеленский призвал ввести режим прекращения огня до переговоров

Геннадий Бережнов А переговоры будут длиться 30 дней и 2 месяца, потом он кинет Путина и пойдёт в атаку!

НП Наталья Павлова И, как пить дать, пойдет в атаку с пополненным Западом за время "перемирия" вооружением.