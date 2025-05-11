Он ожидает, что в понедельник, 12 мая, Россия подтвердит прекращение огня.фото: president.gov.uaУкраина готова к прямым переговорам, но ожидает прекращение огня до их начала.
Зеленский призвал ввести режим прекращения огня до переговоров
Комментарии
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Геннадий Бережнов
А переговоры будут длиться 30 дней и 2 месяца, потом он кинет Путина и пойдёт в атаку!
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12 час.
НП
Наталья Павлова
И, как пить дать, пойдет в атаку с пополненным Западом за время "перемирия" вооружением.
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9 час.
MS
Mikhail Stepanov
Эта хитрожопая жидовская мразь всерьёз думает, что никто не понимает его попытки получить передышку для восполнения запасов боеприпасов , оружия и личного состава?!!!
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7 час.
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