ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Медведев объяснил...
  • Дмитрий Шершов
    ссук.Гимнастка Мячина ...
  • Mikhail Stepanov
    Эта хитрожопая жидовская мразь всерьёз думает, что никто не понимает его попытки получить передышку для восполнения з...Зеленский призвал...

Зеленский призвал ввести режим прекращения огня до переговоров

Зеленский призвал ввести режим прекращения огня до переговоров

Он ожидает, что в понедельник, 12 мая, Россия подтвердит прекращение огня.фото: president.gov.uaУкраина готова к прямым переговорам, но ожидает прекращение огня до их начала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
А переговоры будут длиться 30 дней и 2 месяца, потом он кинет Путина и пойдёт в атаку!
Ответить
12 час.
НП
Наталья Павлова
И, как пить дать, пойдет в атаку с пополненным Западом за время &quot;перемирия&quot; вооружением.
Ответить
9 час.
MS
Mikhail Stepanov
Эта хитрожопая жидовская мразь всерьёз думает, что никто не понимает его попытки получить передышку для восполнения запасов боеприпасов , оружия и личного состава?!!!
Ответить
7 час.
наверх