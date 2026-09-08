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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Винисиуса 0 ударов в створ, 2 успешные обводки из 4 и 9 возвратов мяча за матч с «Интером»

Винисиус Жуниор ни разу не пробил в створ в матче с « Интером ». В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов « Реал » одержал победу со счетом 2:1.

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