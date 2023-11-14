Ученый Лялина: на листьях и желудях могут быть инфекции, микотоксины и грибки

Осенью дети в школах и детсадах часто делают поделки из опавших листьев, веточек и желудей. Однако для детей это может быть очень опасно, так как на материале, который они собирают с земли, таятся различные инфекции и бактерии, предупредила и.
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