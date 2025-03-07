В Барнауле 25% мужчин знают, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта

Гораздо менее опасно не поздравить свою любимую с Днем святого Валентина В Барнауле 63% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (50%), сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.