В Барнауле 25% мужчин знают, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта

Гораздо менее опасно не поздравить свою любимую с Днем святого Валентина В Барнауле 63% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (50%), сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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