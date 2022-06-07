Мировое обозрение

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил «диагноз» поставленный Зеленскому

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил «диагноз» поставленный Зеленскому

Петер Сийярто Он поддержал слова спикера венгерского парламента Ласло Кевера о том, что у президента Украины «психическая проблема» Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента Ласло Кевера о том, что президент украины позволяет себе неприемлемый тон.

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