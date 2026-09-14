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Царьград

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"Либо они нас, либо мы их": "Взгляд" раскрыл, как относиться к ударам по Украине

"Либо они нас, либо мы их": "Взгляд" раскрыл, как относиться к ударам по Украине

Усиление русских ударов по украинским объектам вызывает в обществе полярные мнения— от сочувствия к разрушениям до требований действовать жестче.

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