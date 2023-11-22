Под Новосибирском однофамильца Кирпича из «Места встречи изменить нельзя» осудили за пьяное вождение

Сапрыкин обвинялся в том, что 5 августа, находясь в состоянии опьянения и уже, будучи судимым за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования, снова сел за руль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии