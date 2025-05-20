В США оценили возможность Европы давить на Россию после разговора Путина и Трампа

Возможности Европы оказывать давление на Россию равны нулю, и телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа — тому подтверждение, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
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