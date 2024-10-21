Русская весна
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Русская весна

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МИД России не советует друзьям и партнёрам поддерживать «план победы» Зеленского

МИД России не советует друзьям и партнёрам поддерживать «план победы» Зеленского

Москва призывает своих друзей и партнеров воздержаться от поддержки «плана победы», «формулы мира» и «саммита мира», продвигаемых Киевом, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

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