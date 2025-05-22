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На экс-замглавы Мытищ вновь возбудили дела о покушении на мошенничество

На экс-замглавы Мытищ вновь возбудили дела о покушении на мошенничество

Уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены против экс-замглавы администрации Мытищ из-за получения уроженкой Центральной Азии жилищного сертификата на сумму более 24 млн рублей.

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