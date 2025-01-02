Авария в Краснодаре: автомобиль столкнулся с электропоездом на переезде

В Краснодаре на станции Витаминный произошло столкновение автомобиля с электропоездом. Южная транспортная прокуратура начала проверку, на место инцидента выехал заместитель транспортного прокурора для выяснения причин аварии.
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