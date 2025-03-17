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Русская весна

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Долг «дочки» Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей

Долг «дочки» Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей

Задолженность ООО «Гугл» перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований в деле о банкротстве этого российского подразделения Google, составляет более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число), сообщил конкурсный управляющий «Гугла» Валерий Таляровский.

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