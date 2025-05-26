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Царьград

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Редчайший случай: врачи в Приморье спасли роженицу, удалив 18 опухолей на матке

Редчайший случай: врачи в Приморье спасли роженицу, удалив 18 опухолей на матке

Медики прооперировали беременную, удалив 18 миоматозных узлов.Молодая жительница Находки в течение многих лет лелеяла мечту однажды стать матерью.

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