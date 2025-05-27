Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Главное

Российский лидер поблагодарил главу Белоруссии за содействие в обмене пленными военнослужащими между РФ и Украиной Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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