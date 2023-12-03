Доктрина сдерживания России не смогла остановить Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии Скопье на встречу с коллегами из стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — дружно сообщают информационные агентства.
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