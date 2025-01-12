Предположительно, ВС РФ обзавелись новыми северокорейскими аналогами ЗРК "Тор", выполненными на колесной базе с прицепом.
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Предположительно, ВС РФ обзавелись новыми северокорейскими аналогами ЗРК "Тор", выполненными на колесной базе с прицепом.
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