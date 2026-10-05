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Эрудиция современных россиян стремится к уровню старика Хоттабыча и Шерлока Холмса

Эрудиция современных россиян стремится к уровню старика Хоттабыча и Шерлока Холмса

Отпразднованный накануне День Учителя заставил многих задуматься: а многие ли знания, посеянные заботливыми педагогами, действительно прорастают в мозгах россиян? Ответ оказался неутешительным: примерно 20% опрошенных взрослых оказались такими неучами, что впору спросить, как они вообще закончили школу .

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