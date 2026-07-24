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Царьград

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Крамник назвал уход Дворковича из ФИДЕ «бесславным завершением» карьеры

Крамник назвал уход Дворковича из ФИДЕ «бесславным завершением» карьеры

Крамник предупреждал Дворковича о кризисе, но ФИДЕ погрузилась в хаос.14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подвёл итоги президентства Аркадия Дворковича в Международной шахматной федерации.

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Betahon
Дворкович ушел по месту основной работы-МИ6
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