Актрису Марину Неёлову госпитализировали в больницу

Знаменитую российскую актрису Марину Неёлову госпитализировали в Москве с диагнозом перелом. Как сообщает Telegram-канал Mash, на место происшествия была вызвана скорая помощь, и актрису доставили в медицинское учреждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полиция ОАЭ выгон...
- ВП Скончался телевед...
- АС Скончался телевед...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым