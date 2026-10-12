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Актрису Марину Неёлову госпитализировали в больницу

Актрису Марину Неёлову госпитализировали в больницу

Знаменитую российскую актрису Марину Неёлову госпитализировали в Москве с диагнозом перелом. Как сообщает Telegram-канал Mash, на место происшествия была вызвана скорая помощь, и актрису доставили в медицинское учреждение.

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