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Новости Липецка

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Мотоциклист в Лебедяни пытался давить прохожих

Мотоциклист в Лебедяни пытался давить прохожих

Очередного водителя-неадеквата заметили в Липецкой области. В пабликах Лебедяни расходится видео с возмутительным поведением мотоциклиста, который нарочно нарушал ПДД и устраивал разборки с местными жителями, пишет telegram-канал «Шторм Липецк».

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