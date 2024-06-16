Мотоциклист в Лебедяни пытался давить прохожих

Очередного водителя-неадеквата заметили в Липецкой области. В пабликах Лебедяни расходится видео с возмутительным поведением мотоциклиста, который нарочно нарушал ПДД и устраивал разборки с местными жителями, пишет telegram-канал «Шторм Липецк».