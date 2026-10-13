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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крылья Советов» встретятся с «Балтикой». Ждем всех самарцев на кубковом домашнем матче против калининградцев!

Матч пройдет в среду, 14 октября, в 17:15 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

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