Россиянам рассказали, как обезопасить учетную запись на «Госуслугах»

Сенатор Шейкин: менеджер паролей поможет защитить учетную запись на «Госуслугах» Для защиты персональных данных на «Госуслугах» и других платформах необходимо придумывать уникальные и сложные коды доступа, применяя менеджеры паролей, заявил «Парламентской газете» сенатор Артем Шейкин.