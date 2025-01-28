Россиянам рассказали, как обезопасить учетную запись на «Госуслугах»

Сенатор Шейкин: менеджер паролей поможет защитить учетную запись на «Госуслугах» Для защиты персональных данных на «Госуслугах» и других платформах необходимо придумывать уникальные и сложные коды доступа, применяя менеджеры паролей, заявил «Парламентской газете» сенатор Артем Шейкин.
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