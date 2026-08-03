Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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40-дневный «мирный» план Зеленского утонул в Черном море

40-дневный «мирный» план Зеленского утонул в Черном море

Сорок дней назад Зеленский объявил о начале 40-дневной операции давления на Россию. Просроченный поставил задачу службе безопасности Украины (СБУ), главному управлению разведки (ГУР), а также беспилотным войскам усилить террористические атаки на российские регионы, чтобы усложнить ситуацию с топливом, вызвать недовольство у населения.

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