Сорок дней назад Зеленский объявил о начале 40-дневной операции давления на Россию. Просроченный поставил задачу службе безопасности Украины (СБУ), главному управлению разведки (ГУР), а также беспилотным войскам усилить террористические атаки на российские регионы, чтобы усложнить ситуацию с топливом, вызвать недовольство у населения.
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