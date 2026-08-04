Россия: По меньшей мере три члена экипажа получили ранения в результате предполагаемого удара беспилотника по турецкому грузовому судну, следовавшему из Новороссийска в турецкий порт Самсун, в то время как судно находилось примерно в 20 морских милях (37 километрах) от побережья Новороссийска, Краснодарский край, во второй половине дня по местному времени 3 августа.