В ходе освобождения Доброполья военнослужащие 61‑й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили около 200 пунктов управления БПЛА украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин предупредил...
- "Имеем право нане...
- Алексей Анпилогов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым