В суд Копейска направили дело об убийстве из-за хлопнувшей двери

В Копейске местный житель ответит в суде за убийство соседа по подъезду. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
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