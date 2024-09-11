В суд Копейска направили дело об убийстве из-за хлопнувшей двери

В Копейске местный житель ответит в суде за убийство соседа по подъезду. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.