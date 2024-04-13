Дело главного инженера шахты "Листвяжная" передали в суд

Уголовное дело о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру, повлекшее к трагедии на шахте "Листвяжная", возбужденное в отношении главного инженера объекта, направлено в Беловский городской суд Кемеровской области.
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