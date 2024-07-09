Соединенные Штаты уже не стесняются назвать себя прямыми участниками преступлений Украины. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
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