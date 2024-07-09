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Лидер ЛДПР Слуцкий: США не стесняются своего участия в преступлениях Украины

Лидер ЛДПР Слуцкий: США не стесняются своего участия в преступлениях Украины

Соединенные Штаты уже не стесняются назвать себя прямыми участниками преступлений Украины. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

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