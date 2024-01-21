Тимофеева о том, что в лайв-рейтинге вошла в топ-100: «Пока такое осознание еще не пришло»

20-летняя россиянка дошла до четвертого круга на дебютном «Большом шлеме» – Изменится ли как-то твой график турниров с учетом результата в Мельбурне? – Возможно, мы немного его скорректируем, потому что собирались играть турниры ITF, не знали, попадем ли на какие-то турниры WTA.