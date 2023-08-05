Медведев после атаки ВСУ на танкер «Сиг» порассуждал об экологической катастрофе на Украине

Зампред Совбеза заявил, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу»Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что если «киевская мразь» хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части территории Украины, которая «скоро отвалится Польше и будет смердеть после этого веками».