Daily Storm

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Медведев после атаки ВСУ на танкер «Сиг» порассуждал об экологической катастрофе на Украине

Медведев после атаки ВСУ на танкер «Сиг» порассуждал об экологической катастрофе на Украине

Зампред Совбеза заявил, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу»Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что если «киевская мразь» хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части территории Украины, которая «скоро отвалится Польше и будет смердеть после этого веками».

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