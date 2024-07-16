Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин специальной военной операции (СВО) на Украине.
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