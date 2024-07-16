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Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин специальной военной операции (СВО) на Украине.

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