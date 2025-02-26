Мэр украинского города обратился к Зеленскому на русском языке: какое наказание его ждет

КИЕВ, 26 февраля, ФедералПресс. Мэр Покровска (Красноармейска), находящегося на подконтрольной Киеву территории, Руслан Требушкин на русском языке призвал Владимира Зеленского заключить мирный договор с Москвой.
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